Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ quận 1) về hành vi Hiếp dâm trong trường hợp chưa đạt.

Trước đó, sau một thời gian điều tra, tháng 4-2019, ông Lê Phú Cự đã bị Công an TP HCM bắt giữ khi đang lưu trú tại một chung cư ở quận 7 theo lệnh truy nã đặc biệt.

Ông Lê Phú Cự đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ như vợ chồng với chị gái của P.T.T (SN 1993, nữ du học sinh Mỹ) và sống tại nhà của chị T. ở khu dân cư Phú Mỹ (quận 7).

Bị can Lê Phú Cự

Trưa 6-7-2015, chị T. đang ngủ trên tầng 1 thì bất ngờ thức giấc vì có người chạm vào vùng kín. Chị T. hốt hoảng khi thấy Cự khỏa thân nằm sát bên.

Dù T. vùng vẫy, kêu cứu nhưng vẫn bị ông này cưỡng bức và đe dọa. Sau một lúc vùng vẫy, T. mới chạy đến được cửa sổ cầu cứu, la lớn. Lúc này, em họ chị T. cũng vừa về đến nên ông Cự lấy xe rời khỏi nhà.

Sau đó, chị T. đã tức tốc về Mỹ. Khi quá cảnh tại Hồng Kông, chị T. đã gọi điện về báo cho cha ruột. Sau đó, chị T. cũng về nước để tố cáo Cự về hành vi "Hiếp dâm" và "Đe doạ giết người".

Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Cự về hành vi "Hiếp dâm" nhưng VKSND quận ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. Theo VKS thì ngoài lời khai của chị T., không còn chứng cứ trực tiếp nào khác; lời khai nhân chứng N.V không trực tiếp nhìn thấy sự việc và hậu quả việc giao cấu cũng chưa xảy ra.

Từ đó, Công an quận 7 đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự hiếp dâm đối với Lê Phú Cự vì hết thời hạn điều tra nhưng không đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội. Cha của chị T. đã khiếu nại khắp nơi và Công an TP HCM rút hồ sơ, phục hồi điều tra vụ án.

Trong quá trình điều tra, ông Cự không thừa nhận hành vi phạm tội và nói rằng khi Cự về nhà thấy T đang nằm sấp ngủ. Cự mở nhạc lớn bằng điện thoại để chị T nghe tiếng ồn, tỉnh dậy. Sau đó, Cự đi vào nhà vệ sinh tắm, mặc quần lót và quấn khăn lông đi ra.

Khi đến giường để tắt nhạc, Cự nảy sinh ý định dùng điện thoại chụp hình T. Khi đến cách khoảng 1,5 - 2 m, Cự làm rớt điện thoại và với theo lấy điện thoại thì bị trượt té, đầu đập vào mông của chị T. Bất ngờ chị T xoay người lại thì đầu Cự trúng vào vùng kín.