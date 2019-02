Nhiều bà chủ vựa trái cây đang "say máu" thì bị bắt tại trận

21/02/2019 15:04

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền với quy mô lớn tại huyện Cái Bè. Trong số này có gần chục phụ nữ là chủ vựa trái cây.





Hoàng cận, chủ sòng tài xỉu

Trưa 20-2, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã bất ngờ ập vào 1 khu đất trống trên địa bàn xã An Thái Trung, huyện Cái Bè và bắt quả tang 12 đối tượng đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Công an đã thu giữ tiền 3 triệu đồng trên bàn tài xỉu, 67 triệu đồng trong người các con bạc. Các dụng cụ đánh bạc gồm, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc tài xỉu, 1 tấm bạc có ghi chữ tài xỉu, 11 điện thoại di động, nhiều xe máy và một số tang vật liên quan.

Tụ điểm đánh bạc này được tổ chức rất tinh vi, đường vào quanh co với 2 lớp cảnh giới nghiêm ngặt. Các con bạc khai sòng tài xỉu trên do Lê Văn Hoàng biệt danh "Hoàng cận" (ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức và làm chủ.





M. SƠN