Ngày 22-7, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết vừa bắt giữ băng cướp nghiện ma tuý chuyên cướp giật tài sản do Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý (cùng SN 2002, ngụ Thủ Đức, TP HCM) cầm đầu.



Ngoài Huy, Quý, công an còn tạm giữ 2 đối tượng khác (1 nam, 1 nữ) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".



Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra bước đầu, ngày 18-7, Quý và Huy chở nhau trên xe máy rồi lảng vảng quanh địa bàn quận Thủ Đức để "săn mồi". Đến đường Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) 2 đối tượng thấy 1 phụ nữ đi xe máy nên áp sát, giật phăng sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy. Dây chuyền vàng cướp được cả 2 bán lấy tiền mua ma tuý về sử dụng.

Qua truy xét, Công an quận Thủ Đức đã bắt được Quý và Huy khi bọn chúng đang lần trốn tại một khách sạn trên địa bàn thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Từ lời khai của 2 đối tượng này, công an bắt thêm 2 đối tượng khác nằm trong băng cướp.

Tại cơ quan công an, Quý và Huy khai cùng một số đối tượng khác thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản. Công an quận Thủ Đức đang truy xét các đối tượng còn lại và kêu gọi nạn nhân đến Đội hình sự, Công an quận Thủ Đức trình báo để phục vụ quá trình điều tra.