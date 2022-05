Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp nhóm đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm, gây án giết người tại tỉnh Yên Bái rồi lẩn trốn vào địa bàn Đồng Nai.



Ba đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986), Nguyễn Văn Trọng (SN 1999, cùng quê tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Mẫn (áo đen), Trọng (xăm trổ) và Đồng

Hoàng Ngọc Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy vào tháng 12-2021.

Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14-4, Mẫn cùng Trọng và Đồng sử dụng vũ khí quân dụng đã gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh thành phía Nam.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái tiến hành truy bắt nhóm đối tượng trên.

Từ các nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hoàng Ngọc Mẫn tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa.

2 khẩu súng được công an thu giữ

Thời điểm bắt giữ, Mẫn định rút súng để chống trả nhưng các trinh sát đã kịp thời vô hiệu hóa.

Tang vật thu giữ trên người Mẫn gồm 1 khẩu súng, 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và 40 viên đạn trong túi xách.

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Văn Trọng và Phạm Văn Đồng đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường N3, khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa cũng bị công an ập vào bắt giữ.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và 13 viên đạn. Ngoài ra, công an còn thu giữ một bịch ni-lông, bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy.