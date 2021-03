Ngày 31-3, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong vụ ném bom xăng vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.

Theo HĐXX phúc thẩm, tòa sơ thẩm tuyên án đúng người đúng tội. Ở tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa thêm tình tiết mới. Từ những lẽ trên, HĐXX bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo.



Chân dung bị cáo Nguyễn Khanh, kẻ cầm đầu nhóm khủng bố



Xử sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM phạt bị cáo Nguyễn Khanh 24 năm tù về hai tội: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Đồng phạm về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", bị cáo Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh và Vũ Hoàng Nam nhận án phạt từ 3- 18 năm tù.

Ba bị cáo, gồm: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị phạt từ 2- 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ".

Theo hồ sơ, nhằm lôi kéo người Việt trong và ngoài nước chống phá chính quyền, Ngô Văn Hoàng Hùng (ở nước ngoài) thành lập cái gọi là "Triều Đại Việt". Nguyễn Khanh gia nhập tổ chức trên, có nhiệm vụ tuyển người và mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở công an, cơ quan nhà nước. Khanh nhận từ Hùng 140 triệu đồng và 600 CAD (tiền Canada). Sau đó, Khanh mua 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ. Theo chỉ đạo, nhóm này chọn trụ sở công an phường 12 (quận Tân Bình) làm mục tiêu khủng bố. Ngày 20-6-2018, hai thanh niên trong nhóm đến xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân. Vào bên trong trụ sở công an phường, một người đặt một trái nổ (đựng trong ba lô) ở chỗ ghế ngồi chờ tiếp dân, một trái nổ ngụy trang bằng hộp quà ở khu vực để xe. Tiếp đó, hai đối tượng dùng điều khiển từ xa kích nổ hai quả bom, rồi tẩu thoát về tỉnh Đồng Nai. Vụ nổ khiến một cán bộ tiếp dân và người khác bị thương, nhiều xe máy và tài sản hư hỏng nặng.

Theo chỉ đạo từ Ngô Hùng, Khanh còn giao Nguyễn Minh Tấn nhiệm vụ phát triển tổ chức ở miền Tây nhằm tiến hành khủng bố các trụ sở cơ quan nhà nước ở tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang…

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Khanh không kháng cáo; 4 đồng phạm trong nhóm tội khủng bố có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 3 bị cáo phạm tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ" cũng kháng cáo, xin hưởng án treo.