Vừa qua, Bộ Công an đã phát đi thông tin về tổ chức khủng bố có tên gọi "Triều đại Việt". Trả lời phỏng vấn TTXVN, Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã thông tin chi tiết về tổ chức khủng bố này.



Nguồn gốc của tổ chức khủng bố "Triều đại Việt"

Theo Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, ngày 30-1-2018, Bộ Công an đã công bố thông tin về tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Đây là tổ chức khủng bố rất nguy hiểm, có nhiều hoạt động chống Nhà nước Việt Nam và nhiều đối tượng cốt cán của tổ chức này đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Sau khi bị Cơ quan An ninh Việt Nam đấu tranh và bị công bố là tổ chức khủng bố, tháng 1-2018, một số thành viên của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã tách ra để thành lập cái gọi là "Triều đại Việt" có trụ sở tại Canada. Đối tượng cầm đầu, chỉ huy là Ngô Văn Hoàng Hùng (SN 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, tự xưng là "Tổng Tư lệnh Triều đại Việt"); Trần Thanh Đình (SN 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức, tự xưng là "Phó Thủ tướng"); Ngô Mạnh Cương (SN 1961 tại TP HCM, quốc tịch Pháp, tự xưng là "Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm"); Huỳnh Thanh Hoàng (SN 1976, quốc tịch Mỹ, "phát ngôn viên Triều đại Việt").



Những thiết bị gây nổ dùng trong vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình, HCM do các đối tượng của Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" thực hiện được Bộ Công an công bố

Ngô Văn Hoàng Hùng là đối tượng có quá trình hoạt động chống phá cách mạng cực đoan. Năm 1969, đối tượng tham gia chế độ Việt Nam Cộng hòa; năm 1978, bị bắt về Tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"; năm 1979, Ngô Văn Hoàng Hùng bị TAND tỉnh Tiền Giang xét xử, tuyên phạt tử hình; năm 1990, đối tượng bỏ trốn, vượt biên, tỵ nạn tại Thái Lan; năm 1993, đối tượng xin định cư tại Canada.

Ngay sau khi thành lập, số cầm đầu tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" chủ trương hoạt động theo phương thức bạo động với cái gọi là "Đốt sạch", "Giết sạch", "Phá sạch", "Cướp sạch". Chúng đã gửi hàng chục ngàn USD, hàng trăm triệu đồng và chỉ đạo số đối tượng trong nước đồng loạt lập ra các "Quân khu" ở trong nước, giao nhiệm vụ cho số này tìm cách móc nối, phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn hoạt động; mua sắm vũ khí, chế tạo thuốc nổ và khảo sát, lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, mục tiêu bảo vệ và các địa điểm công cộng. Điển hình, tháng 6-2018, Ngô Văn Hoàng Hùng chỉ đạo nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Khanh làm "Trưởng nhóm" sử dụng thuốc nổ TNT tấn công trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, TP HCM, khiến 1 người bị thương, làm hư hỏng 6 xe máy.

Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" còn có ý đồ thành lập một số nhóm vũ trang hoạt động độc lập như "Biệt đội bóng ma", "Trung đoàn Tây Đô", "Biệt động quân", "Thủy quân lục chiến", "Cảnh sát Đại Việt", "Không quân", "Hải quân"... gồm những đối tượng cực đoan, sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công khủng bố, bất chấp hậu quả, nhưng đều bị Cơ quan An ninh đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, truy tố, xét xử 17 đối tượng; ra quyết định truy nã 2 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo Điều 113 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phương thức hoạt động của tổ chức khủng bố "Triều đại Việt"



Thiếu tướng Bùi Thanh Hà cho biết qua công tác nghiệp vụ và kết quả điều tra vụ án "Nguyễn Khanh và đồng bọn hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", cơ quan Công an đã làm rõ mục đích và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức khủng bố "Triều đại Việt".



Về mục đích, "Triều đại Việt" chủ trương tiến hành các hoạt động manh động, khủng bố phá hoại; kích động biểu tình, bạo loạn, tiến tới cướp chính quyền.

Về phương thức, thủ đoạn hoạt động, "Triều đại Việt" triệt để sử dụng các tiện ích trên không gian mạng, đặc biệt là Youtube, Facebook, đăng tải các video, clip có nội dung tuyên truyền về tổ chức; xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn. Qua đó, từng bước tiếp cận, tác động các đối tượng trong nước có nhận thức mơ hồ về chính trị, cần kíp về tài chính để móc nối, lôi kéo tham gia, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại theo chỉ đạo của tổ chức.

Thiếu tướng Bùi Thanh Hà khuyến cáo nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác; nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, tính chất nguy hiểm của tổ chức "Triều đại Việt" cũng như hậu quả, tác hại của các hành vi khủng bố; chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố; kịp thời phát hiện, tố giác, báo tin và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các phần tử khủng bố, góp phần giữ vững ổn định xã hội đất nước và cuộc sống bình yên của mỗi cá nhân, gia đình.