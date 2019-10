BHXH huyện Quỳnh Lưu, nơi xảy ra vụ án mạng

Sáng 15-10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân Đặng Ngọc Thành (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhân viên bảo vệ BHXH huyện Quỳnh Lưu bị sát hại trong đêm ngay tại trụ sở.

Chiếc xe máy mang BKS 37F2-0188 của nạn nhân được tìm thấy trên cánh đồng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cách hiện trường vụ án trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khoảng 10 km.

Trước đó, vào chiều ngày 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát thông báo truy tìm chiếc xe máy có đặc điểm như sau: BKS 37F2-0188, nhãn hiệu Dream II, màu nâu. Xe có yếm màu trắng, có giỏ để hàng màu đen, có một gương bên trái (loại của hãng sản xuất).

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng gần 7 giờ ngày 14-10, lãnh đạo BHXH huyện Quỳnh Lưu đến trụ sở để làm việc thì thấy cổng cơ quan vẫn đóng. Lãnh đạo này sau đó đi tìm ông Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng) làm bảo vệ cho cơ quan nhưng không thấy đâu. Khi ra sau tòa nhà làm việc, mọi người mới tá hỏa khi thấy nam bảo vệ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân có một viên gạch dính máu. Cửa phòng chứa két sắt của bảo hiểm có dấu hiệu bị cạy phá. Chiếc xe máy của ông Thành bị mất.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Giết người cướp tài sản", hiện cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.