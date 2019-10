Ngày 10-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Bảo vệ An ninh, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vừa phối hợp Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) bắt giữ đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1972, quê quán ở xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn giả danh bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.



Đối tượng Lê Quốc Tuấn

Theo đó, tháng 7-2019, chị L.T.Q. (trú tại Hải Phòng) có đơn gửi Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tố cáo quân nhân Lê Quốc Tuấn, công tác tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định không có người như trong đơn tố cáo.

Trước hành vi mạo danh quân nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng quân đội, các đơn vị chức năng đã khẩn trương xác minh, điều tra bắt giữ đối tượng. Thời điểm bị bắt, Tuấn đang làm bảo vệ tại một công ty trên địa bàn huyện Mê Linh.

Qua đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận đã mua quân phục bộ đội biên phòng, 1 bộ cầu vai quân hàm thiếu tá từ năm 2018 và xin được biển hiệu quân đội trong quá trình làm việc tại tổ sơn của Nhà máy cơ khí Z117 Bộ Quốc phòng.

Sau đó, Tuấn tự xưng là cán bộ quân đội để xin việc cho một số người thân vào Nhà máy cơ khí Z117 Bộ Quốc Phòng làm công nhân. Đồng thời, Tuấn còn lợi dụng danh nghĩa sĩ quan quân đội để làm quen với chị L.T.Q.

Tháng 7-2018, Tuấn nói với chị Q. là bị thương trong quá trình đi bắt tội phạm ở biên giới nên cần tiền chữa bệnh. Do tin tưởng Tuấn, chị Q. đã cho vay nhiều lần, với tổng số tiền 58,5 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Tuấn cắt đứt liên lạc.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.