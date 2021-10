Ngày 5-10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bắt giữ Phùng Thị Nga (SN 1981, trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Phùng Thị Nga tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu của công an, trong thời gian từ tháng 10-2020 đến nay, Phùng Thị Nga đã sử dụng các tài khoản Facebook của Nga có tên "Đy Gia Truyền Thanh Nga"; "Thiết Bị Thông Minh"; tài khoản Facebook Vũ Hồng Quân" và tài khoản Youtube "DÂN OAN VĨNH PHÚC" để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, nói xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân của huyện Yên Lạc. Qua đó, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân lãnh đạo, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn.

Quá trình điều tra, ngày 4-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khám xét nơi ở đối với Phùng Thị Nga. Khám xét nơi ở của Phùng Thị Nga, cảnh sát thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.