Ngày 14-10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Cảnh (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Mỹ (19 tuổi, chị họ của Cảnh; cùng quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra bước đầu, do không tiền tiêu xài, Cảnh và Mỹ rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 13-10, cả 2 thấy cửa hàng Con Cưng trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức đóng cửa, không có người bảo vệ. Lúc này, Mỹ dựng xe cách cửa hàng khoảng 200 m để cảnh giới, còn Cảnh tìm cách đột nhập cửa hàng.



Cảnh cầm xà beng trèo lên cạy mái tôn để đột nhập cửa hàng. Sau khi cắt dây hệ thống camera, Cảnh lục hộc tủ quầy thu ngân lấy 1.248.000 đồng, sau đó cạy cửa két sắt lấy 35.606.000 đồng.

Lúc này, Mỹ phát hiện có công an đến, liền gọi điện báo cho Cảnh tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, Cảnh vừa leo lên mái nhà thì bị công an bắt giữ. Đến 5 giờ cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Mỹ đến Công an phường Linh Đông trình diện.

Tại cơ quan Công an, cả 2 còn khai nhận thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp khác.

Cụ thể, ngày 26-5, Cảnh và Mỹ cạy két sắt ở cửa hàng VinMart trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, lấy 12.380.000 đồng. Ngày 25-7, cả 2 lại cạy két sắt, trộm 20.000.000 đồng của cửa hàng VinMart trên đường Tam Hà, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Tiếp đó, ngày 20-8, cặp đôi cạy két sắt một cửa hàng VinMart lấy 36.600.000. Gần đây nhất, cả 2 lấy trộm 17.000.000 đồng tại cửa hàng Con Cưng trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú.

Ngoài ra, 2 đối tượng này còn thực hiện 2 vụ trộm ở quận 9 , TP HCM và Bình Dương.

Thông qua Báo Người Lao Động, Công an quận Thủ Đức khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh, cửa hàng tiện lợi cần cảnh giác hơn, không để tiền trong két sắt hoặc tủ thu ngân tạo cơ hội cho các đối tượng trộm cắp.