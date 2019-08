Ngày 9-8, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hàn Cao Thắng (30 tuổi; ngụ khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Trường An (25 tuổi; ngụ khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hàn Cao Thắng

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 6-8, Công an thị xã Hồng Ngự kiểm tra, bắt quả tang Thắng đang có hành vi bán 1 bịch ma túy cho An với giá 180.000 đồng. Lực lượng công an thu giữ trên người An gói ma túy có trọng lượng 0,139 gram và thu giữ trên người Thắng 180.000 đồng.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng phát hiện, thu giữ 16 bịch ma túy tổng hợp trọng lượng 69,774 gram, 1 cây cân điện tử dùng để cân ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, nhiều dụng cụ có liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Trường An

Đồng thời, qua khám xét còn phát hiện, thu giữ nhiều tài sản bị mất trộm trên địa bàn thị xã Hồng Ngự (tang vật gồm: 9 cái bình ắc-quy, 25 thùng sơn chống thắm, 2 màn hình máy tính, 1 lò nướng, 11 máy khoan cắt cầm tay, 50 ghế nhựa, 2 mô-tưa, 2 quạt gió, 2 xe mô tô và nhiều tang vật khác).

Qua làm việc bước đầu, Thắng khai nhận số ma túy giấu trong nhà là để bán lại cho người khác. Đến khi bị bắt, Thắng đã bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho nhiều người trên địa bàn thị xã Hồng Ngự. Thắng còn cho biết, nguồn gốc ma túy là mua của một người phụ nữ ở thị xã Hồng Ngự được 4 lần (mua với giá 30 triệu đồng/lần); các tang vật thu giữ còn lại là của các đối tượng nghiện ma túy trộm cắp mang đến để đổi lấy ma túy sử dụng.

Từ lời khai của Thắng, Công an thị xã Hồng Ngự đã truy tìm nhanh và làm việc với các đối tượng, gồm: Đặng Văn Trắng (18 tuổi), Lê Vũ Linh (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hận (23 tuổi), Nguyễn Quốc Thái (18 tuổi), Phạm Minh Phụng (18 tuổi) cùng ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Các đối tượng này, khai nhận thực hiện trên 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Hồng Ngự là các vật chứng thu giữ tại nhà Thắng, trộm cắp tài sản để đem đến nhà Thắng đổi lấy ma túy sử dụng.

Công an thị xã Hồng Ngự cho biết cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra khai thác mở rộng các đối tượng trên về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.