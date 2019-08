Dự kiến trong tháng 8-2019, TAND TP HCM sẽ xét xử băng nhóm buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam khét tiếng một thời. VKSND Tối cao truy tố Phan Hữu Hiệu và 8 đồng phạm đã sa lưới trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" với khung hình phạt cao nhất là tử hình.



Hàng trăm bánh heroin trong hộc ngầm dưới sàn ô tô

Vào thời điểm vụ án xảy ra, nhóm tội phạm giữ "kỷ lục" về khối lượng "hàng trắng" với 379 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 132 kg và 55 kg ma túy tổng hợp.

Tháng 4-2017, Hiệu qua TP Viêng Chăn (Lào) đánh bài. Ở đây, Hiệu quen một người Lào tên Siva Tony. Do thua bài nên Hiệu mượn Siva Tony 250.000 USD. Chủ nợ Siva Tony đưa tiền và yêu cầu Hiệu tham gia đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Muốn trả nợ, Hiệu không ngại "nhúng tràm". Từ tháng 4-2018, Hiệu đến TP HCM rồi liên lạc với một người đàn ông tên Văn theo hướng dẫn của Siva Tony. Ngày 14-4-2018, Văn hẹn gặp và giới thiệu với Hiệu một người tên Chiến. Đó là người dẫn Hiệu gặp những người nhận ma túy tại TP sau này. Chiến dẫn Hiệu đến gặp Phan Thạch Dinh - người bỏ ra 205 triệu đồng mua 1 bánh heroine; 305 triệu đồng mua 1 kg ma túy đá. Qua Chiến, Hiệu gặp thêm Lý Thơ Phước để bán ma túy với giá 210 triệu đồng/bánh heroine; 310 triệu đồng/kg ma túy đá.

Phan Hữu Hiệu và số ma túy bị công an thu giữ (ảnh: H.N)

Có mối mua hàng, Siva Tony cử người giao ma túy tại TP Đà Nẵng. Hiệu mang hàng từ TP Đà Nẵng vào TP HCM rồi giao cho các đối tượng tiêu thụ. Nếu công việc trót lọt, Hiệu hưởng tiền công 10 triệu đồng/bánh heroine hoặc 1 kg ma túy đá. Nhóm tội phạm thuê ô tô rồi gắn hộc ngầm dưới sàn xe làm chỗ cất giấu ma túy. Phan Hữu Hiệu thuê đồng hương là Bùi Đình Trung và Nguyễn Thanh Nam vận chuyển hàng vào TP HCM và hứa trả mỗi người 1 tỉ đồng.

Băng đảng gửi bưu điện ma túy sang Úc dùng… kế "hoãn binh"

Trước đó, TAND TP HCM đưa ra hình phạt đối với 5 bị cáo trong đường dây ma túy từ Việt Nam sang Úc. Theo đó, 4 bị cáo, gồm: Hoàng Cát Triệu, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Trần Tuấn Khanh, Lưu So Qui cùng lãnh án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy", Lưu Bá Nhàn bị phạt 30 năm tù.

Các bị cáo trong đường dây tội phạm do Hoàng Cát Triệu cầm đầu thường né ống kính phóng viên

Theo hồ sơ, Công an TP HCM bắt quả tang Nhàn và Khanh đang giao nhận 1 bánh heroin. Hai đối tượng đều khai Qui chỉ đạo mọi việc. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Hoàng Cát Triệu và Nguyễn Văn Hiếu. Kết quả điều tra xác định từ năm 2015-2017, nhóm do Triệu cầm đầu mua bán 9 bánh heroin (khối lượng hơn 3,1 kg). Bọn chúng ngụy trang hàng trong thùng các- tông, hộp đèn led rồi gửi sang Úc bằng đường bưu điện. Qui và Nhàn còn mua thuốc tây, dụng cụ "chế biến"ma túy.

Tại tòa, các bị cáo liên tục dùng kế "hoãn binh" khi khai báo lung tung, chối tội, giả bệnh. Đơn cử, bị cáo Triệu kêu oan và cho rằng thời điểm đó, bị cáo đang ở nước ngoài nên không thể chỉ đạo những người khác. Bị cáo Qui ngoan cố không kém khi liên tục… đổ bệnh.

Đổi nghề buôn xe thành buôn… ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Trong thời gian mua xe máy ở Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời, Nguyễn Văn Phú quen biết nhiều đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển ma túy. Phú nhanh chóng thiết lập đường dây xuyên quốc gia với 11 "chân rết". Cụ thể, Phú đưa hai người bạn sang Campuchia chơi rồi yêu cầu họ mang 6 bánh heroin về Việt Nam. Ngoài ra, Phú chỉ đạo các "chân rết" móc nối với nhiều đối tượng kinh doanh hàng "trắng" số lượng lớn ở phía Bắc. Sau đó, các thành viên phân chia nhiệm vụ mang hàng vào TP HCM tiêu thụ. Chưa đầy 2 năm, 12 đối tượng hoạt động tích cực khi giao dịch hơn 20 kg heroin, vận chuyển trên 17 kg ma túy tổng hợp.

Ra tòa, tất cả bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng thường xuyên đổ lỗi cho nhau. Dù vậy, Phú và 5 "chân rết" vẫn nhận mức án cao nhất - tử hình. Ngoài ra, 6 đồng phạm lãnh từ 5 năm tù giam đến tù chung thân.

Hiện nay, việc xử lý tội phạm về ma túy được quy định trong 13 điều tại Chương XX, Bộ luật Hình sự 2015 (từ Điều 247 đến Điều 259). Trong đó, 9/13 tội danh có hình phạt cao nhất là chung thân, tử hình; 3/13 tội danh có hình phạt cao nhất từ 10-15 năm tù giam; chỉ có 1 tội danh có hình phạt cao nhất đến 7 năm tù.