Ngày 25-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Đức (quê Nghệ An), Chau Lêng (SN 1955) và Hứa Văn Chướng (SN 1972; cùng ngụ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép".



Cơ quan chức năng xác định 2 gã đàn ông chạy xe ôm cùng với Đức đã tổ chức đưa người khác vượt biên trái phép. Ảnh: H.M

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 4-8, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng và Công an TP Hà Tiên phát hiện 8 người có hành vi vượt biên trái phép sang Campuchia nên bắt giữ để đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Ngay sau đó, thêm 1 người khác đi cùng nhóm này đã tự giác ra trình diện với cơ quan chức năng. Tất cả những người này khai nhận cùng ngụ ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Do muốn sang Campuchia tìm việc làm nên đã nhờ Đức làm môi giới. Đồng thời, thuê 2 người chạy xe ôm là Lêng và Chướng hướng dẫn đường rồi đưa qua bên kia biên giới. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, Công an TP Hà Tiên xử phạt hành chính nhóm người này rồi cho về địa phương. Từ lời khai này cùng với những chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người đàn ông này để tiếp tục điều tra làm rõ.