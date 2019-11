Ngày 23-11, Công an huyện Hóc Môn cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM bắt giữ 2 nghi can dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn trên địa bàn.

Tiệm vàng thời điểm bị cướp

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 15 giờ cùng ngày 15-11, 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy, mặc đồ đen, trùm kín mặt, đến tiệm vàng Thông Phương nằm trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn. Hai đối tượng sau đó đi vào bên trong, rút súng khống chế chủ tiệm rồi lấy đi một lượng lớn vàng.

Khi người dân chạy đến, 2 đối tượng nổ nhiều phát súng rồi lên xe tẩu thoát về hướng Quốc lộ 22.

Camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, từ ngoài vào trong, từ trái qua phải

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được 2 nghi can thực hiện vụ cướp trên.