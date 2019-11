Đến tối 15-11, VKSND huyện Hóc Môn cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn và các cơ quan chức năng khác làm rõ một vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Thông Phương ở đường Trần Văn Mười (Xuân Thới Đông, Hóc Môn), cầm súng (đang làm rõ chủng loại) bắn hai phát vào tiệm. Sau đó, nam thanh niên dùng búa đập tủ kính rồi nhanh tay gom vàng cho vào túi và lên xe tẩu thoát.

Tiệm vàng Thông Phương, nơi xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng phối hợp với VKS, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh. Người dân khu vực cho biết do sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.