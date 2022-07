Ngày 28-7, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành các Quyết định Khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1987, Kỹ thuật viên xét nghiệm Khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định - CDC Nam Định); Lâm Thị Hà (SN 1989, nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Nam Định) và Vũ Thị Yến (SN 1975, nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Nam Định) về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, nghe công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam trước đó do liên quan tới Việt Á - Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Liên quan đến vụ án này, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố nhiều bị can có liên quan và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đây là diễn biến mới liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2 xảy ra tại công ty Việt Á, Bộ Y tế và hàng loạt CDC các tỉnh, thành phố trên cả nước.



Trước đó, ngày 25-4, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội này, Cơ quan điều tra khởi tố thêm bị can đối với Vũ Ngọc Tuyên (Kế toán trưởng CDC), Vũ Khánh Vân (Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ) và Phạm Thị Nga (Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế). Còn bị can Vũ Thị Ngọc Thanh (Phó trưởng khoa Xét nghiệm) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.