Theo đó, 4 đối tượng vừa bị bắt tạm giam gồm: Trần Thị Hồng Lan, Trạm trưởng KCS nhà sàng kiêm Phó trưởng phòng KCS - Công ty Tuyển Than Hòn Gai (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoang sản Việt Nam, TKV); Nguyễn Mạnh Kha, Tổ trưởng tổ kho phân xưởng sàng tuyển; Nguyễn Văn Hạnh, Quản đốc phân xưởng sàng tuyển và Hoàng Ngọc Quyên, tài xế phân xưởng vận tải 3.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, 4 đối tượng trên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ có hành vi trong công tác vận chuyển đá xít thải, để hưởng lợi bất chính chi phí vận tải.

Được biết Công ty Tuyển than Hòn Gai hiện đang quản lý, vận hành các thiết bị, phương tiện, kho than, dây chuyền sản xuất… tại Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung cũng như khu vực Cảng Làng Khánh.

Mỗi tháng, tại khu vực Cảng Làng Khánh, Công ty tiếp nhận khoảng 260 lượt đoàn phương tiện vào nhận phục vụ việc chuyển tải than ra khu vực Cảng Hòn Nét, một số tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và tiêu thụ hàng triệu tấn than qua cảng mỗi năm.

Quá trình này có thể đã tạo ra kẽ hở để các đối tượng móc ngoặc, gian lận để hưởng lợi bất chính chi phí vận tải.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.