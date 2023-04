Ngày 11-4, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can bị bắt giam gồm: Bùi Đức Điển (SN 1963, trú xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi), nguyên cán bộ địa chính UBND xã Bình Sơn; Bùi Sở Tự (SN 1989, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi), nguyên phó giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy; và Vũ Duy Công (SN 1962, trú thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy), nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi.



Ông Vũ Duy Công, nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi, làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác điều tra về lĩnh vực đất đai, Công an huyện Kim Bôi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho các hộ gia đình và cá nhân tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi. Cụ thể, kiểm tra việc cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Bùi Văn N. (SN 1968, trú tại xóm Khăm), cơ quan công an xác định có dấu hiệu lập khống hồ sơ để cấp Giấy CNQSDĐ tại thửa đất số: 1033, tờ bản đồ số, 01, diện tích: 30.461,8 m2 có địa chỉ tại xóm Khăm xã Bình Sơn, Kim Bôi.

Căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi đã xác định việc cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Bùi Văn N. là trái quy định pháp luật.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Đức Điển đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố tình xác nhận sai nguồn gốc, sai đối tượng để cấp đất cho hộ Bùi Văn N.. Còn ông Bùi Sở Tự khi còn là cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi thời điểm năm 2016 được giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ nhưng đã không tiến hành kiểm tra theo thực tế mà ký duyệt dẫn đến việc cấp sai đối tượng.

Đối với bị can Vũ Duy Công, nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi giai đoạn 2016, cơ quan công an xác định đã không sát sao trong việc chỉ đạo Bùi Sở Tự kiểm tra hồ sơ dẫn đến UBND huyện Kim Bôi cấp đất sai đối tượng.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.