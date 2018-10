Công an Bình Dương nói về vụ bắt giám đốc văn phòng đăng ký đất đai

12/10/2018 19:37





Chiều 12-10, Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức thông tin về vụ bắt giữ ông Lê Hoài Linh (36 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Công an cho biết sáng cùng ngày, ông Linh và 1 cán bộ cấp dưới là Nguyễn Thành Luân, (32 tuổi, cán bộ đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát) đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Lê Hoài Linh tại cơ quan điều tra

Nguyễn Thành Luân, cán bộ cấp dưới của Linh

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an Bình Dương, các bị can nêu trên bị bắt do liên quan đến vụ án của ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên bí thư thị ủy Bến Cát. Trước đó, vào tháng 8-2018, ông Khanh bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" .

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Khanh được cho là đã "chiếm đoạt", "làm thất thoát tài sản" của ngân hàng BIDV thông qua vụ mua 20 ha đất và tài sản trên đất với giá "bèo". Số đất và tài sản này được Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại An Tây thế chấp tại BIDV để vay vốn nhưng do không trả nợ nên ngân hàng buộc phải cho bán "phát mãi". Ông Khanh được cho là đã mua lại số đất và tài sản trên với giá rẻ. Việc mua bán không qua đấu giá được cho là trái quy định gây thiệt hại cho BIDV.

Về phần ông Linh và ông Luận, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT xác định Linh và Luân đã ký xác nhận, hợp thức hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác không đúng nguồn gốc.

Tin-ảnh: Như Phú