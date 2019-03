03/03/2019 12:37

Tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 2-3 cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dươngđã bắt được đối tượng Diệp Văn Duy (SN 1993, trú tại thôn Chín Hạ, xã Bắc An, thị xã Chí Linh, Hải Dương), là một đàn em của tử tù trốn trại Lê Văn Thọ, tức Thọ "sứt". Đối tượng Duy bị bắt sau gần 3 năm lẩn trốn.



Tử tù Lê Văn Thọ, Thọ "sứt" (ảnh nhỏ), khi bị cảnh sát bắt giữ sau gần 1 tuần vượt ngục

Theo TTXVN, nghi phạm Diệp Văn Duy bị Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngay sau khi bắt được Diệp Văn Duy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao đối tượng này cho Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để tiếp tục điều tra.

Trước đó, đối tượng Diệp Văn Duy đã được Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt" là tử tù trong vụ vượt ngục gây chấn động cùng Nguyễn Văn Tình vào tháng 9-2017) liên lạc, chỉ đạo đi nhận số lượng lớn ma túy đá, heroin bán cho Nguyễn Văn Cương (tức Cương "bức"; SN 1988, ở thôn Bàng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương) nhiều lần trong năm 2015.

Lê Văn Thọ (SN 1980, ở xóm 6, Thúy Lâm, Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) trong thời gian thụ án tù đã liên lạc ra bên ngoài và chỉ đạo đàn em ở ngoài gây án và buôn bán ma túy với số lượng lớn.

Lê Văn Thọ (trái) và Nguyễn Văn Tình (phải) - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "Sứt", SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 (Bộ Công an; ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) vào ngày 11-9-2017.

Sau gần 1 tuần truy bắt gắt gao, lực lượng cảnh sát đã bắt được tử tù Thọ "sứt" vào khoảng 17 giờ chiều ngày 16-9-2017 khi đang đi trên xe taxi ở địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Chỉ khoảng 7 giờ sau khi bắt được Thọ "sứt", cảnh sát đã bắt được tử tù bỏ trốn còn lại là Nguyễn Văn Tình tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, vào vào hơn 1 giờ sáng ngày 17-9.

Tử tù Lê Văn Thọ có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 5-2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình ngày 27-4-2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp. Trước đó, Tình có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

B.T.Ngọc