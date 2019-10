Ngày 7-10, Công an Phường Ka Long, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lù Văn Sanh (tức Nguyễn Văn Khôi, SN 1999, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) khi tên tội phạm này đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.



Đối tượng đang bị truy nã Lù Văn Sanh tại cơ quan công an

Trước đó, vào tháng 5-2019, Lù Văn Sanh là bị can trong một vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Trong thời gian bị tạm giữ, lo sợ bản thân sẽ phải chịu án tù nhiều năm nên Sanh đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ tại tỉnh Hà Giang. Cơ quan công an ngay sau đó đã phát lệnh truy nã đối với Lù Văn Sanh.

Đến đêm 6, rạng sáng 7-10, Sang đến TP Móng Cái với mục đích vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn thì bị Công an Phường Ka Long phát hiện và bắt giữ.

Hiện, Công an Phường Ka Long, Công an TP Móng cái đang phối hợp với Công an các đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của Lù Văn Sanh theo quy định của pháp luật.