Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

05/11/2018 17:36

Ngày 4-11, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao Lê Hồng Nam - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra theo quy định.



Đối tượng Lê Hồng Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Anh Sơn

Trước đó 1 ngày, lực lượng trinh sát Công an huyện Anh Sơn phát hiện Lê Hồng Nam (SN 1977, trú xóm 4, xã Hạnh Lâm, Thanh Chương) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An truy nã hiện đang lẩn trốn tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn.



Nam là một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có thể chống trả khi bị phát hiện, vây bắt. Công an huyện Anh Sơn xây dựng kế hoạch và triển khai phương án vây bắt đối tượng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân, lực lượng tham gia.

Vào lúc 13 giờ cùng ngày, Công an huyện Anh Sơn tổ chức vây bắt Nam nhưng đối tượng này bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, cảnh sát đã bắt giữ thành công Nam.

Trước đó, vào ngày 4-7-2018, Công an huyện Thanh Chương phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát biển) triệt phá thành công đường dây "Mua bán trái phép chất ma túy" do Kha Văn Công (SN 1983, trú xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) cầm đầu, thu giữ 19 bánh heroin và 4 kg ma túy dạng đá.

Đối tượng Nam là một mắt xích quan trọng trong đường dây phạm tội do Công cầm đầu. Nghe tin Công bị bắt, Nam bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Nam.

Theo Nguyên Hưng (Nghệ An Online)