Tối 10-11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Hà (SN 1981, trú tại xã Đồng Thái, huyện An Dương) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.



Đại tá "rởm" Nguyễn Hải Hà, khai nhận tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, hồi 10 giờ 30 phút ngày 9-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) bắt quả tang Nguyễn Hải Hà đang có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của anh V.D.T. (SN 1995), trú tại 6/99 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân. Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ôtô cùng một số tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hải Hà đã thừa nhận hành vi xưng là đại tá công an, có mối quan hệ để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin việc làm, chạy án... tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết thêm ban đầu đã có 9 bị hại trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Hải Hà.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, mở rộng án.