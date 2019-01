Bắt đối tượng xưng phóng viên tống tiền doanh nghiệp

27/01/2019 21:18

Tối ngày 27-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn, xác nhận thông tin trên.

Nguyễn Huy Hoàng đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi tống tiền.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày 27-1, Công an xã Nam Thái phối hợp với Công an huyện Nam Đàn bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng (SN 1975, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) khi đang có hành vi tống tiền 1 doanh nghiệp chuyên đi khai thác đất. Khi bị bắt, đối tượng Hoàng xuất trình 1 giấy giới thiệu do tạp chí có văn phòng tại Nghệ An cung cấp.



Tuy nhiên, theo lãnh đạo tạp chí này, đơn vị không có ai tên Hoàng, giấy giới thiệu trên nghi là giả.

"Nguyễn Huy Hoang đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ việc chiếm đoạt số tiền 11 triệu đồng" - Đại tá Cao Tiến Mai cho biết thêm.

Tin - ảnh: Đức Ngọc - Thành Vinh