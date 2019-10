Nghi phạm Đinh Thanh Tùng

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết chiều 9-10 Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ được đối tượng Đinh Thanh Tùng (SN 1989; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; hiện đang sinh sống tại số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh (địa chỉ số nhà 138, Khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), cướp 200 triệu đồng, vào chiều 8-10.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8-10,1 nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy hiệu Exciter màu vàng đen, không có BKS đến tiệm vàng Lương Oanh (địa chỉ số nhà 138, Khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) do bà Hoàng T.O., SN 1966, là chủ.

Khi vào trong tiệm vàng, đối tượng rút từ trong balo đeo trên người ra 1 khẩu súng (loại súng ngắn) đe dọa, khống chế 2 nhân viên nữ bán hàng và yêu cầu đưa đối tượng toàn bộ tiền mặt có trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng đã đưa cho đối tượng khoảng 200 triệu đồng (chủ yếu là loại tiền có mệnh giá 100.000 đồng). Sau khi lấy tiền bỏ vào balô, tên cướp nhanh chóng ra cửa lên xe máy định tẩu thoát. Khi lên xe máy định bỏ chạy, một số người dân khu vực xung quanh phát hiện hô hoán truy bắt, đối tượng đã bắn 1 phát súng để thị uy. Lúc này balô đựng tiền rơi ra khỏi xe máy nhưng đối tượng không kịp lấy. Liền đó, 1 người dân đi ô tô qua đường đã điều khiển xe ô tô húc vào xe máy đối tượng làm tên cướp ngã và đổ xe. Sau đó, đối tượng vùng dậy nhặt khẩu súng và lên xe máy bỏ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo thông tin mới nhất từ Công an thị xã Đông Triều, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp táo tợn tại tiềm vàng Lương Oanh, Công an thị xã Đông Triều đã huy động tối đa các lực lượng có mặt tại hiện trường, xác minh truy xét nóng đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ 1 vỏ đạn, 1 điện thoại di động, 1 balô bên trong có 2 con dao nhọn, 3 viên đạn giống loại đạn súng K54. Qua trích xuất camera và tập trung rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định đối tượng gây án là Đinh Thanh Tùng (SN 1989; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; hiện đang sinh sống tại số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Đến 16 giờ 45 phút ngày 9-10, Tổ công tác của Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được đối tượng Đinh Thanh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, thu giữ 1 khẩu súng là công cụ gây án.