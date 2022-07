Ngày 17-7, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (SN 1987; ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) - đối tượng có lệnh truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Văn Vũ

Nguyễn Văn Vũ đang cho lời khai tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ ngày 23-7-2021, Vũ và ông Nguyễn Văn M. (SN 1966; ngụ xã Phú Thọ) cùng một số người bạn tổ chức uống rượu tại một nhà mồ ở địa phương.

Trong lúc nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên Vũ đánh ông Mo. té ngã xuống đất. Không dừng lại, Vũ tiếp tục đạp vào người và dùng cục gạch ống đánh vào mặt, đầu ông M. gây thương tích nặng.

Được mọi người can ngăn, Vũ mới dừng tay. Ông M. được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích là 19%. Ngày 25-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Vũ về tội "Cố ý gây thương tích".

Do Vũ bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối Vũ. Sau thời gian lẩn trốn, Vũ đã bị bắt tại TP HCM.

Ngày 17-7, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được Đặng Hữu Thời (32 tuổi; ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Muông (27 tuổi; ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau) – 2 đối tượng đang bị truy nã.

Đặng Hữu Thời

Nguyễn Văn Muông

Theo đó, Thời từng bị TAND TP Cà Mau tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", còn Muông bị TAND TP Cà Mau tuyên phạt 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Cả 2 được cho tại ngoại, chờ chấp hành án nhưng đã bỏ trốn nên bị truy nã.