Ngày 8-1, tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt tạm giam Phan Phi Hùng (SN 1979), Phạm Thanh Hập (tự là Hạp, SN 1995, cùng ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Trang Văn Út (tự là Sáng, SN 1989; ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra về hành "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".



Phan Phi Hùng lúc bị bắt, di lý từ Bình Dương về An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chều ngày 23-12-2020, Hùng được một số đối tượng bên Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách (trong đó có 4 bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453) muốn nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hập và Út đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ

Sau đó, Hùng gọi điện cho Tài, Hập, Út và 1 người khác tên Dinh tìm xe ô tô 7 chỗ để chở nhóm người này về TP Châu Đốc và TP HCM. Khi 9 người khách vừa qua sông nhập cảnh trái phép tại khu vực gần Cửa khẩu Long Bình thì được Hùng sắp xếp chở nhóm 3 khách về nhà Hập trước, sau đó chở những người còn lại đến khu vực xe ô tô 7 chỗ do Mai Văn Tiền điều khiển để đưa về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và đi TP HCM. Riêng Út thì lấy xe đến nhà Hập rước 3 khách đi TP Châu Đốc và TP HCM.