Ngày 1-1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Phi Hùng (SN 1979), Trương Chí Tài (SN 1991), Lê Văn Dinh (SN 1990), Phạm Thanh Hập (SN 1990) - cùng ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trang Văn Út (SN 1989; ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".



Phan Phi Hùng được xác định là kẻ chủ mưu tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Theo đó, cơ quan chức năng xác định Hùng là kẻ chủ mưu vì đã móc nối với các đối tượng bên Campuchia để đưa nhóm người, trong đó có bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Trong khi đó, Tài, Dinh, Hập và Út được Hùng câu móc để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú để đi TP Châu Đốc hoặc chở đến các địa điểm mà người vượt biên yêu cầu.

Ngoài việc khởi tố 5 bị can này, hiện Công an tỉnh An Giang còn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm truy bắt các đối tượng liên quan để sớm xử lý thật nghiêm.