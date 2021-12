Ngày 26-12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoàng Danh (tự Danh Leo, SN 1997; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".



Danh Leo đã bị bắt cùng tang vật, trong đó có chiếc búa sấm sét rất nguy hiểm. Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Danh Leo trong chuyên án truy xét "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10 bọc nylon nhựa chứa tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng với tổng trọng lượng hơn 200 gram, cùng nhiều tiền mặt. Ngoài ra, Danh Leo còn sử dụng hàng chục loại hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu và "búa sấm sét" để phục vụ cho việc mua bán ma túy.

Số "hàng nóng" được phát hiện tại nơi ở của Danh Leo. Ảnh do công an cung cấp

Tại thời điểm khám xét, trong nhà Danh Leo còn có 2 đối tượng là Phạm Phương Minh Trường (SN 1993; ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Trần Thanh Phương (SN 1991; ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Qua test nhanh, Trường và Phương đều dương tính với chất ma túy.