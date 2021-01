Ngày 9-1, tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Kiệt (SN 1977; xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".



Trần Thanh Kiệt tại Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiệt có quen biết với 1 người tên Mỹ bên Campuchia từ trước. Vào chiều ngày 28-12-2020, Mỹ câu móc với Kiệt tham gia đưa 2 người khách tên Trịnh Thị Chinh (SN 1993; quê tỉnh Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (SN 1995, quê TP Hà Nội) xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng tiền cò 500.000 đồng/người. Sau đó, Mỹ cho Kiệt số điện thoại của Chinh để liên hệ.

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Kiệt hướng dẫn Chinh cùng Nhung bắt xe taxi đi từ TP Châu Đốc đến khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Tại đây, Kiệt đứng ra tổ chức đón và đưa ra bến sông để vượt biên trái phép sang Campuchia.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt quả tang Kiệt đang tổ chức đưa Chinh và Nhung xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bàn giao cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.