Ngày 24-5, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Phùng Mạnh Tu (SN 1989; ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) theo lệnh truy nã.

Đối tượng Phùng Mạnh Tu sau khi bị bắt

Theo hồ sơ, tháng 3-2020, Phùng Mạnh Tu sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) giả đối với 2 thửa đất ở thị xã An Nhơn lừa bán cho anh Đỗ Văn Thanh (ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng.

Đến tháng 7-2020, Tu thuê ôtô của anh Trần Phạm Tiến Duy (ngụ TP Quy Nhơn), sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký này rồi lừa bán cho chị Trần Thị Hồng Vân (ngụ TP Quy Nhơn) với số tiền 520 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền từ việc làm giả sổ đỏ để bán đất và đăng ký ôtô để bán xe thuê, Tu bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã và xác lập chuyên án truy bắt đối tượng. Đến tối 22-5, phát hiện Tu xuất hiện tại xã Nhơn Thọ, Công an thị xã An Nhơn đã tiến hành bắt giữ.