Ngày 1-8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Nguyên Châu (44 tuổi, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, ngày 28-7, Tổ tuần tra phòng chống tội phạm của Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện nghi phạm Lê Minh Nguyên Châu đang đập vỡ kính ôtô Mazda của anh V.C.H (39 tuổi) tại giao lộ Lý Thái Tông - Phan Phu Tiên (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), nên lập tức bắt giữ.

Nghi phạm Lê Minh Nguyên Châu tại cơ quan công an

Lê Minh Nguyên Châu khai nhận đã 3 lần đập kính ôtô trộm cắp tài sản. Trước vụ đập kính bị bắt quả tang, Châu còn ra tay vào các ngày 21-6, 27-6 tại đường Kỳ Đồng và đường Trần Cao Vân, đều thuộc quận Thanh Khê).

Trong 2 phi vụ trót lọt trước đó, Châu đã trộm được 13 triệu đồng và 170 USD. Châu khai nhận thường xuyên lân la trước các chi nhánh ngân hàng, theo dõi rồi bám theo những người rời ngân hàng.

Châu đặc biệt chú ý "con mồi" có mang theo túi xách, túi đựng tiền và đi ôtô. Khi nạn nhân đậu xe ngoài đường, Châu ẩn nấp rồi chờ thời điểm vắng người để ra tay, đập kính ôtô, trộm cắp tài sản.

Theo Công an quận Thanh Khê, Châu có nhân thân xấu, vào năm 1999 từng bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an quận cũng khuyến cáo người dân phải cảnh giác khi thực hiện các giao dịch về tiền bạc, đồng thời có biện pháp bảo vệ tài sản cá nhân.