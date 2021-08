Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Nam Ninh (Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT về Tội phạm trật tự xã hội – PC02, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau hơn 10 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm). Nghi phạm đang bị tạm giam để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.



Đinh Điền Trung làm công nhân sơ chế, đóng gói, cấp đông sầu riêng xuất khẩu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 sáng 16-8, một số công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu phát hiện 3 đồng nghiệp nằm bất động với nhiều vết thương nghiêm trọng. Các nạn nhân là Nguyễn Văn Quốc (SN 1977), Phan Văn Tuấn (SN 1968; cùng trú ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Đỗ Ngọc Thơ (SN 1976; ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ông Tuấn và ông Thơ đã tử vong do chấn thương sọ não, còn ông Quốc trong tình trạng hôn mê sâu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đây là các công nhân của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, thuê kho của Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng tại Khu Công nghiệp Suối Dầu để sơ chế, đóng gói, cấp đông sầu riêng xuất khẩu. Công ty ty này đưa 27 công nhân từ Tiền Giang ra Khu Công nghiệp Suối Dầu để bốc xếp hàng hóa. Các công nhân ăn ở, làm việc theo hình thức "3 tại chỗ".

Qua điều tra, 3 nạn nhân có uống bia, rượu và đánh bài ăn tiền với công nhân khác tên là Đinh Điền Trung cho đến rạng sáng 16-8. Khoảng 5 giờ 45 phút sáng 16-8, sau khi phát hiện 3 nạn nhân nhưng không thấy Đinh Điền Trung, cơ quan điều tra nghi đối tượng này liên quan vụ án mạng.

Đinh Điền Trung cay cú do thua bài bạc nên đã xuống tay với 3 nạn nhân

Sau 10 giờ truy xét, đến chiều 16-8, Trung tá Nguyễn Nam Ninh và Thượng úy Lê Thanh Toàn đã phát hiện và bắt giữ Đinh Điền Trung khi đối tượng này trốn gần xưởng một doanh nghiệp đang tạm dừng sản xuất. "Khi phát hiện, chúng tôi nhanh chóng dùng xe máy chặn đầu đối tượng rồi lao vào khống chế. Khi đó, Trung kêu lên: "Các anh bắt em đi, em chắc khó thoát khỏi tử hình rồi"- trung tá Ninh kể.

Theo trung tá Ninh, bước đầu Đinh Điền Trung khai nhận trong cuộc sống có mâu thuẫn, ấm ức với các nạn nhân. Cùng với việc thua đánh bài 2 lần hơn 17 triệu đồng nên Trung cay cú, dùng ống tuýp sắt dài đánh nhiều nhát vào đầu và mặt 3 nạn nhân khi họ đang ngủ.