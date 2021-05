Ngày 22-5, Công an xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10, TP HCM bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn (48 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi giết người.



Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn

Theo hồ sơ truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an quận 10, ngày 17-3, một vụ giết người xảy ra gần trạm chờ xe buýt trước cổng một bệnh viện trên đường Lý Thái Tổ, khiến một tài xế xe ôm tử vong. Đến ngày 16-5, qua điều tra, xác minh, công an xác định Tuấn có liên quan đến vụ án này.

Sau khi gây án, Tuấn đã trốn về Cần Thơ và ở nhà người quen tại xã Giai Xuân. Công an quận 10 lập tức phối hợp với Công an xã Giai Xuân bắt giữ Tuấn. Khi làm việc với cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an xã Giai Xuân đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Tuấn cho Công an quận 10 theo quy định.