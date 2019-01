Bắt kẻ lên mạng mua vũ khí, vật liệu nổ về bán lại kiếm lời

22/01/2019 17:56

Ngày 22-1, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) kiểm tra, phát hiện đối tượng Đỗ Chấn Cường (21 tuổi; ngụ ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ.

Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra

Qua kiểm tra xe máy biển số 76P6-1643 do Cường điều khiển, lực lượng công an thu giữ 30 viên pháo nổ, 2 bình xịt hơi cay, 1 cây đao, 1 con dao bằng kim loại.

Tang vật thu giữ

Trước đó, trong lúc Cường điều khiển xe máy trên tỉnh lộ ĐT.848 thuộc phường Tân Quy Đông đã bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe, kiểm tra, phát hiện số tang vật nêu trên.

Qua làm việc, đối tượng Cường khai nhận đặt mua số vũ khí, pháo nổ và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội Facebook, sau đó tìm người bán lại để kiếm lời, tiêu xài cá nhân.

Tin - ảnh: ĐỘC LẬP