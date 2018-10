Bắt nhóm đối tượng chế tạo vũ khí tại nhà trọ

13/10/2018 18:02

Ngày 13-10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ đối với 4 đối tượng gồm: Trần Quang Thái (35 tuổi), Lê Duy Khải (29 tuổi), Trần Thanh Phong (27 tuổi) và Lê Thành Quí (30 tuổi), cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 12-10, tại một nhà trọ thuộc xã Phước Hậu, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Long Hồ bắt quả tang 4 đối tượng này đang chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ trái phép.

Tang vật bị thu giữ

Ngay thời điểm bị phát hiện, các đối tượng này cất giấu 1 khẩu súng ngắn tự chế, 2 viên đạn, 37 vỏ đạn quân dụng và nhiều bộ phận kim loại dùng để chế tạo vũ khí.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng trên khai nhận các bộ phận bằng kim loại bị công an thu giữ là dùng để chế tạo súng ngắn nhằm mục đích… giải trí.

Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Long Hồ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

