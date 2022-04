Ngày 1-4, thông tin từ Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1971, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) để điều tra hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.



Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 29-3, chị P.T.Th. (SN 1984, ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đến Công an xã trình báo việc con gái chị là cháu T. (10 tuổi, đang là học sinh lớp 4) đã bị Nguyễn Thanh Sơn (là chú họ cháu T, người cùng thôn) xâm hại thân thể.

Theo trình báo, chiều ngày 19-3, khi cháu T. cùng các bạn đang chơi ở nhà thì đối tượng Sơn đến rủ và đưa cháu T. về trang trại gần đó để lấy vỏ nhựa bán đồng nát. Tại đây, Sơn đã giở trò đồi bại với cháu bé.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an xã đã khẩn trương báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Công an TP Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Ngay trong đêm 29-3, công an đã mời ông N.T.S. đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Ngày 30-3, UBND TP Thái Bình có cũng có văn bản gửi UBND xã Vũ Chính, các ban, ngành liên quan phối với công an khẩn trương điều tra và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo đảm an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

Sự việc đang được điều tra và xử lý theo pháp luật.