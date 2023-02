Chiều 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Azid (SN 1987, dân tộc Chăm); Salyhah (SN 1988, vợ của Azid) và Dusoh (SN 1998, dân tộc Chăm) – cùng ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu - để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vợ chồng Azid

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 16-2, tại xã Châu Phong, lực lượng chức năng của Công an tỉnh An Giang và Công an thị xã Tân Châu phối phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Dusoh

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng bị bắt giữ khai nhận liên hệ mua ma túy của vợ chồng Azid, còn đối tượng Dusoh là người trực tiếp đi giao nên lực lượng công an đã tiến hành ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ chồng Azid và Dusoh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Qua làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng mà lực lượng công an đưa ra, Azid đã khai nhận và chỉ nơi cất giấu ma túy.

Tang vật

Qua đó, công an đã thu giữ tang vật là ma túy có tổng trọng lượng khoảng 20gam, 20 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại đi động, 3 xe máy và nhiều đồ vật liên quan khác.



Azid khai nhận mua ma túy từ một đối tượng lạ mặt ở TP Châu Đốc (An Giang), sau đó đem về phân chia nhỏ rồi bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.