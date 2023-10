Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (40 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Minh là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Văn Minh lúc bị bắt

Theo điều tra, mặc dù không phải là chủ khu đất ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nhưng Nguyễn Văn Minh đã tự ý phân thành 7 lô đất, rồi chào bán và đã có một khách hàng mua 1 trong 7 lô đất này với giá 900 triệu đồng.

Sau khi mua đất, khách hàng nhiều lần đến đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Nguyễn Văn Minh không có để giao.

Khi đòi lại tiền từ Minh cũng không được nên người này đã đến cơ quan công an để tố cáo Minh.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện khu đất bán cho khách hàng không phải do Minh đứng tên mà của một người khác.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương liên tục khởi tố, bắt tạm giam nhiều giám đốc công ty bất động sản có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.