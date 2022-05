Ngày 13-5, tin từ Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan này vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại quận Hà Đông), Tổng Giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Văn Dũng

Theo cơ quan công an, năm 2008, Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group được thành lập, có trụ sở tại Hà Đông (Hà Nội) và hoạt động trong lĩnh vực khai thác bãi thải mỏ than ở Quảng Ninh. Trong quá trình làm ăn bị thua lỗ, Nguyễn Văn Dũng vay nợ nhiều người với số tiền hơn 70 tỉ đồng.

Năm 2019, công ty chuyển hướng sang phát triển dịch vụ quảng cáo trên các màn hình tivi ở nhiều tỉnh thành. Đến tháng 6-2021, Dũng chỉ đạo nhân viên mở các lớp dạy cách quảng cáo nhằm lôi kéo người dân góp vốn vào công ty dưới hình thức "đa cấp". Nếu ai tham gia góp mức 38 triệu đồng tương đương với việc mua 1 màn hình tivi quảng cáo thì sẽ được nhận lãi 5%.

Ngoài ra, những người góp vốn đầu tiên (FO) giới thiệu được thêm người góp vốn (F1) thì sẽ được công ty trả tiền lợi tức từ 5-12% số tiền F1 góp vốn. Tuy nhiên, trên thực tế, Dũng sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ người góp vốn.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2021 đến 4-2022, đã có 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng với số tiền khoảng 43 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này Dũng đem trả nợ và "lấy của người sau trả cho người trước" mà không mua màn hình quảng cáo như đã hứa hẹn với người góp vốn.

Trong quá trình khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an thu giữ 231 màn hình quảng cáo không có nhãn hiệu, hóa đơn chứng từ. Bên cạnh đó, từ tháng 1-2021, Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group không kê khai lợi nhuận hay phát sinh các hóa đơn GTGT mua bán với cơ quan thuế…

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận Công ty Gia Nguyễn không sản xuất, kinh doanh màn hình như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Số màn hình không có tem nhãn Dũng thu mua từ hàng hóa cũ, không rõ xuất xứ từ năm 2019 với giá 3 triệu đồng/1 màn hình. Việc chi tiêu số tiền thu được từ những người góp vốn cũng là do Dũng tự làm, các nhân viên công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Dũng và hưởng lương do Dũng thỏa thuận chi trả.

Công an quận Hà Đông đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Dũng và Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group đến trình báo, cung cấp thông tin.