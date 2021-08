Tối 1-8, thông tin từ một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bắt giữ thành công hung thủ gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra vào chiều cùng ngày trên địa bàn phường Quang Phong thị xã Thái Hòa.

Danh tính đối tượng bị bắt được xác định là Lê Đăng Tuấn (SN 1971), trú thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An.



Lê Đăng Tuấn (ngồi giữa) bị công an áp giải về trụ sở sau khi bị bắt giữ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng gần 16 giờ ngày 1-8, anh Trần Văn C. (SN 1990, trú huyện Nghĩa Đàn) cùng Lê Đăng Tuấn đến nhà ông S. (trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hoà) chơi.

Tại đây, do mâu thuẫn nên Tuấn đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào anh C. khiến anh này gần đứt lìa cổ, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án chém chết người, Tuấn đã bỏ vào khu vực rừng gần đó để trốn. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt Tuấn.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: T. Hòa

Sau nhiều giờ bỏ trốn, đến chiều tối cùng ngày, Tuấn đã bị công an bắt giữ khi đang trốn cách hiện trường khoảng 500 m.

Hiện cơ quan công an đã đưa Tuấn về trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.