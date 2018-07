Bắt nghi phạm sát hại dã man người tình khi đang vượt biên

17/07/2018 14:54

Vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 15-7, tại số nhà 141, phố Chu Văn An (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Hồng Thị Th. (SN 1985, con gái ông Hồng Văn Sơn, chủ ngôi nhà số 141, phố Chu Văn An) đã bị đâm, chém bằng nhiều nhát dao và tử vong tại chỗ.



Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định nghi phạm là Hoàng Văn Bằng (SN 1968), trú tại thôn Cái Đước, xã Tiến Tới, huyện Hải Hà.

Kết qủa xác minh cho thấy nghi phạm Hoàng Văn Bằng là người tình của nạn nhân, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm Hoàng Văn Bằng sau khi bị bắt giữ - Ảnh: Truyền hình Quảng Ninh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà, Công an TP Móng Cái và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã bắt giữ Hoàng Văn Bằng tại Móng Cái khi nghi phạm Hoàng Văn Bằng đang lẩn trốn và tìm cách vượt biên giới sang Trung Quốc.

Bước đầu nghi phạm Bằng khai nhận trong quá trình sống cùng chị Th. như vợ chồng (đã có với nhau 1 con chung), thời gian gần đây giữa hai người đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm vào tối 15-7, sau khi cãi vã nhau, đối tượng Bằng đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị Th., khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Bằng đã dùng xe máy của chị Th. bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng đi theo đường vành đai biên giới từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) xuống xã Bắc Sơn (Móng Cái) ẩn náu.

Trong quá trình bỏ chạy, Bằng đã gọi điện cho chị gái ruột (đã lấy chồng bên Trung Quốc) với mục đích tìm đường trốn sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi ẩn náu 1 ngày tại xã Bắc Sơn, vào tối 16-7, Bằng di chuyển ra khu vực giáp cửa khẩu để tìm đường vượt biên. Đến sáng 17-7, Bằng bị lực lượng của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi vừa xuất hiện ở khu vực cửa khẩu để tìm cách vượt biên sang Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Tr.Đức