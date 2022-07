Ngày 22-7, Công an phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Linh (SN 1971; ngụ TP Rạch Giá) cho Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Xuân Linh bị bắt truy nã sau 26 năm lẩn trốn

Theo nội dung vụ án, năm 1996, Linh cùng một số người làm nghề khai thác quặng thiếc ở các con suối trong rừng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Quá trình làm đã xảy ra mâu thuẫn, tranh giành địa bàn với nhóm thợ khác.

Vào một buổi tối, Linh cùng nhóm thợ của mình dùng hung khí đe dọa, đuổi nhóm thợ khác ra khỏi lán trại rồi cướp quặng thiếc đem bán, sau đó bỏ trốn. Ngày 30-6-1996, Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Xuân Linh về tội cướp tài sản công dân, nhưng thông tin về Linh vẫn bặt vô âm tín.

Lệnh truy nã đặt biệt Hoàng Xuân Linh

Đến ngày 21-7 vừa qua, qua công tác quản lý địa bàn, đại úy Nguyễn Thắng Lợi, cán bộ Công an phường An Bình đã phát hiện công dân Nguyễn Xuân Linh hiện đang cư ngụ ở phường chính là đối tượng tình nghi bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra lệnh truy nã đặc biệt nên mời lên làm việc.

Tại đây, Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đã gây ra 26 năm trước. Linh cho biết sau khi cùng đồng bọn gây án thì đã bỏ trốn vào các tỉnh miền Tây. Sợ bị bắt, Linh xin đi làm ngư phủ để tránh tiếp xúc với nhiều người. Được vài năm, Linh nghĩ vụ án mình gây ra đã chìm vào quên lãng nên về TP Rạch Giá làm ăn, sau đó lấy vợ và hiện có 2 đứa con.

Để nuôi sống gia đình, Linh hành nghề bán tạp hóa.