Bắt người đàn bà đánh thuốc mê hành khách ở Bến xe Miền Đông

24/02/2019 11:10

Ngày 24-2, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi "Cướp tài sản".

"Nữ quái" tại cơ quan công an

Theo điều tra bước đầu, Tiên là đối tượng chuyên đánh thuốc mê nhiều phụ nữ ở Bến xe Miền Đông để cướp tài sản. Chiều 22-2, Tiên thấy bà H.T.T.M (54 tuổi, quê Phú Yên) đang chờ xe trước quầy vé Bến xe Miền Đông. Lúc này, Tiên đến tiếp cận và giới thiệu làm công nhân cùng đi chung xe khách với bà M.

Hình ảnh camera tại Bến xe Miền Đông

Thấy bà M. tin tưởng, Tiên lấy hợp cơm mua sẵn mời bà M. ăn. Sau khi ăn, bà M. lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lúc này, Tiên lục lọi lấy tài sản của bà M.

Bảo vệ bến xe phát hiện liền ập đến khống chế Tiên bàn giao cho công an xử lý. Riêng bà M. được công an chở đến bệnh viện cấp cứu do bị chuốc thuốc ngủ quá liều.

Tại trụ sở công an, Tiên khai cho bà M. ăn cơm có tẩm thuốc ngủ. Trích xuất hình ảnh từ camera tại bến xe, công an còn phát hiện Tiên đánh thuốc mê 1 người phụ nữ khác rồi cướp 2 điện thoại, 1 giỏ xách, 1,8 triệu đồng vào ngày 19-2.

Tin-ảnh: Sỹ Hưng