Triệt phá băng cướp táo tợn trên tuyến đường đi qua nhiều tỉnh miền Tây

20/02/2019 19:10





Chiều 20-1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức biểu dương và thưởng "nóng" cho lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu có thành tích xuất sắc do triệt phá nhanh băng nhóm gây ra khoảng 50 vụ cướp, trộm tài sản trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đi qua một số tỉnh miền Tây.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Vũ Phong tại Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh do công an cung cấp)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thanh Trung tặng bằng khen, thưởng "nóng" cho ban chuyên án 10 triệu đồng. Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, thưởng cho ban chuyên án 6 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết khoảng đầu tháng 1-2019, lực lượng công an tỉnh nhận được nhiều tin tố giác của người dân liên tục bị một số đối tượng dùng hung khí nguy hiểm để cướp tài sản xảy ra trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đi qua các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng... Thủ đoạn của băng nhóm này là lợi dụng đêm khuya, đường vắng liền điều khiển xe máy phân phối lớn chạy dọc theo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Khi phát hiện người dân chạy xe trên đường vắng thì các đối tượng liền ép xe vào lề đường, dùng vũ khí khống chế nạn nhân để cướp tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thưởng "nóng" cho lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu (Ẩnh: Phúc Nguyên)

Do liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp nên đã gây ra hoang mang, lo lắng cho người dân. Qua điều tra, ngày 27-1-2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác lập chuyên án nhằm truy bắt các đối tượng.

Theo đại tá Nguyễn Văn Hận, sau khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tung ra nhiều mũi trinh sát nên đã sớm triệt phá, bắt gọn băng cướp gồm có 4 nghi can. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Vũ Phong (27 tuổi; ngụ khóm 2, thị trấn Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) là đối tượng cầm đầu. Sau khi bắt giữ 4 nghi can, lực lượng công an qua khám xét đã thu giữ 20 viên đạn AR 15 chưa sử dụng, 2 xe máy, 7 biển số xe máy, nhiều dao tự chế, máy quay phim, máy chụp ảnh, tivi...

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện khoảng 50 vụ cướp, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang và TP Cần Thơ.

Trong đó, các nghi can đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trên 40 vụ trộm cắp xe máy, điện thoại, tivi.

Phong đã có 3 tiền án, mới mãn hạn tù đã cùng đồng bọn đi cướp, trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Hiện, Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ trộm, cướp tài sản.

Phúc Nguyên