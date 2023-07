Chiều 3-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) bắt giữ Hờ Thị Chá (SN 1966, quê quán huyện Mộc Châu; ngụ tại bản Khằm I, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).



Hờ Thị Chá bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hờ Thị Chá là đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2014, Hờ Thị Chá đã bán ma tuý cho em chồng là Vàng A Châu (ngụ xã Trung Lý). Sau khi biết Vàng A Châu bị bắt, Hờ Thị Chá đã bỏ trốn sang Lào.

Khoảng 23 giờ ngày 2-7, xác định được Hờ Thị Chá về huyện Mộc Châu và đang lẩn trốn tại xã Chiềng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp bắt giữ và di lý về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công anh tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao hồ sơ và bị can cho Công an huyện Mường Lát tiếp tục xử lý theo quy định.