Ngày 9-10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP HCM, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 7-12-2018.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy - Ảnh: Bộ Công an

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP HCM; liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM, ngày 07-10-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với: Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1958), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM; Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue.

Bị can Lê Thị Thanh Thúy - Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO1) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.