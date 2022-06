Ngày 11-6, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị của Công an TP, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức truy bắt 6 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để trộm cắp tài sản.



Trước đó, vào 13 giờ ngày 3-6, cặp vợ chồng người nước ngoài đi ăn phở tại quán phở 10 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Khi 2 người đang ngồi ăn thì có 4 người lạ mặt tiến đến ngồi bàn bên cạnh, tuy nhiên gọi phở nhưng không ngồi ăn, không bỏ khẩu trang. Một lúc sau cả 4 người này đều đứng dậy rời khỏi quán ăn.



Một số nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: Hoàng Phong

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, người chồng kiểm tra điện thoại thì phát hiện tin nhắn từ ngân hàng với nội dung trừ tiền trên thẻ Visa với tổng số tiền là hơn 1 tỉ đồng.



Sau khi kiểm tra lại tài sản thì người đàn ông phát hiện bị mất trộm 1 chiếc ví da nhãn hiệu Louis Vuitton bên trong gồm 1 thẻ tín dụng của America Express; 1 thẻ ATM của ngân hàng HSBC; 2 thẻ tín dụng của ngân hàng HSBC và giấy căn cước Hồng Kông (Trung Quốc). Người này sau đó đã liên hệ với ngân hàng để khóa các thẻ tín dụng nêu trên và đến Công an phường Hàng Trống để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Cục An ninh Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức điều tra làm rõ, truy xét các nghi phạm gây án.

Qua rà soát, ngày 4-6, Công an quận Hoàn Kiếm đã rà dựng được nhân thân, lai lịch ổ nhóm nghi phạm người nước ngoài nghi vấn đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Kiểm tra hành chính nơi khai báo tạm trú trước đó của ổ nhóm nghi can, những người này đã bỏ đi từ trước. Chiều ngày 4-6, tổ công tác đã triệu tập được 1 nghi can người nước ngoài nghi vấn khi vừa xuất hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Qua công tác xác minh, Cơ quan CSĐT xác định một số nghi can trong ổ nhóm đã di chuyển vào TP HCM đêm 3-6 để chuẩn bị sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai ngay tổ công tác đi Tây Ninh để truy bắt.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 5-6, tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 7 nghi can trong ổ nhóm trộm cắp trên tại một khách sạn ở địa bàn huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), thu giữ một số tang vật có liên quan.

Đến tối ngày 5-6, căn cứ vào yêu cầu chú ý nhập cảnh của Công an quận Hoàn Kiếm, Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đã giữ thêm một nghi phạm trong ổ nhóm trên và bàn giao cho tổ công tác.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai nhận mục đích nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch và trộm cắp tài sản của du khách người nước ngoài khác.

Trước khi bỏ trốn vào TP HCM, Tây Ninh với ý định sang Campuchia, nhóm này ra một số cửa hàng vàng, trung tâm thương mại ở Hà Nội để mua vàng, đổi sang USD. Cơ quan CSĐT đã thu giữ một số tang vật gồm tiền, vàng, USD các đối tượng này có được trong quá trình gây án.