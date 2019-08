Tối 8-8, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Dũng (SN 1988, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Mai Văn Khánh (SN 1983, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội cưỡng đoạt tài sản. Công an quận Cẩm Lệ cũng thực hiện bắt tạm giam bị can Dũng, riêng Khánh được cho tại ngoại.



Nhóm của Dũng đã thực hiện vụ ép anh Trần Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) viết giấy nợ 800 triệu đồng và đe dọa gia đình anh này.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối ngày 28-5, Dũng cùng với Nguyễn Thị Thúy An (SN 1991, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Vũ Ngọc Vân (là chồng của An), Nguyễn Thị Châu (SN 1987, trú tỉnh Quảng Nam) đang ngồi ăn tại một quán nhậu trên đường Trần Đình Nam, phường Hòa An.

Khánh (trái), Dũng tại cơ quan công an

Lúc này, An thấy anh Việt đi ngang qua. Anh Việt là con trai bà Nguyễn Thị Sáu, người nợ An số tiền 750 triệu đồng và nợ Dũng 50 triệu đồng, bà Sáu đã bỏ đi đâu không rõ. An thông báo với cả nhóm đang ngồi nhậu là anh Việt vừa đi ngang qua quán. Sau đó, Dũng chở Châu và Khánh đuổi theo anh Việt, chặn xe lại. Dũng đưa anh Việt xem giấy nợ 50 triệu đồng của bà Sáu rồi đe dọa, ép anh này viết giấy nợ.

Khi anh Việt viết xong giấy nợ 50 triệu, Dũng kêu Châu ra quán nhậu chở An đến. Tại đây, An đưa Việt xem giấy nợ 750 triệu đồng của bà Sáu rồi buộc anh viết giấy nhận nợ thay mẹ. Khi anh Việt viết xong, nhóm này đưa vợ con anh về nhà tại đường Quách Xăn, phường Hòa An rồi điều khiển xe máy của anh Việt trở về quán nhậu.

Trong lúc tiếp tục nhậu, một người bạn của Dũng đến nghe chuyện đã khuyên cả nhóm trả lại xe máy vì cho rằng việc làm trên là sai. Nghe vậy, Khánh đã mang xe trả lại cho anh Việt.

Nhà của anh Việt tại đường Quách Xăn bị nhóm của Dũng vẽ bậy, tạt chất bẩn

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 7-8, anh Trần Nguyễn Quốc Việt có đơn kêu cứu gửi các cơ quan truyền thông về sự việc gia đình anh bị nhóm đòi nợ hù dọa, uy hiếp vào ngày 28-5 như đã nói ở trên. Sáng 8-8, Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công an quận Cẩm Lệ báo cáo về sự việc trên.

Anh Việt còn cho biết sau khi ép anh viết giấy nợ với tổng số tiền 800 triệu đồng, nhóm người trên đến nhà anh hù dọa sẽ giết cả nhà nếu đi ra ngoài đường. "Nhóm trên nói sẽ dàn cảnh tai nạn giao thông để tông chết chúng tôi hoặc giết chúng tôi rồi giả vờ tâm thần, thuê người dùng kim tiêm nhiễm HIV đâm chúng tôi. Sau đó, họ còn lớn tiếng thách thức công an đến vì không sợ" - anh Việt trình bày trong đơn kêu cứu.