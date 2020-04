Ngày 16-4, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) đã bắt được đối tượng Phan Ênh (quê An Giang) do có hành vi giật 2 sợi dây chuyền tại tiệm vàng Ánh Hằng, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM.

Hình ảnh kẻ giật dây chuyền bị camera ghi lại

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Phan Ênh sa lưới công an khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

Trước đó, chiều 11-4, Ênh đi xe Exciter màu trắng xanh, trên nón có chữ X Chanel vào tiệm vàng Ánh Hằng hỏi mua dây chuyền. Bà chủ đưa dây chuyền nhưng Ênh nói mang không đủ tiền nên yêu cầu đưa sợi khác.

CLIP ghi lại cảnh kẻ cướp giật vào tiệm vàng

Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở, Ênh mang hai sợi dây chuyền (trị giá 36 triệu đồng) tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, Ênh thay áo khoác màu đỏ vứt bỏ, hình ảnh Ênh chạy xe Exciter trên đường đã được camera an ninh ghi lại.